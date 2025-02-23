Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda geçen hafta, karışık bir seyir öne çıkarken, yeni haftada gözler ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarına çevrildi. Dünya ekonomisi enflasyon ve resesyon baskılarını hissetmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının olası ekonomik etkilerine yönelik endişeler sürdü. Özellikle tarifeler yoluyla ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla yaşanabilecek sorunlara dair kaygılar öne çıkarken, jeopolitik risklerin varlığını koruması da piyasaların yönü üzerinde belirleyici oldu. Bununla birlikte, Trump'ın söz konusu adımlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği ve bu zamana kadar enflasyonla mücadelede önemli mesafe kaydeden ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırdı.

POLİTİKA UYUŞMAZLIKLARI

ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyaller ülkede enflasyonist baskıların canlanabileceğine yönelik endişeleri beslerken, ileriki dönemde Trump ve Fed arasında politika uyuşmazlıkları oluşabileceği yönündeki şüpheleri belirginleştirdi. Analistler, ABD'de yeni haftada açıklanacak ve Fed'in yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin, bankanın gelecekteki politika adımlarına dair sinyaller vereceğini kaydederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bu yıl iki faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü ifade etti. Öte yandan, Trump, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifeler dahil olmak üzere karşılık verici adımların değerlendirilmesine yönelik bir karara imza attı. Beyaz Saray'da Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in yemin töreninde gündeme dair açıklamalarda bulunan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelmeleri gerekeceğini kaydederek, "Bir ateşkes görmek ve anlaşmanın yapılmasını istiyorum. Bence anlaşmayı yapmak için bir şansımız var" dedi.