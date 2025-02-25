Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Şubat canlı altın fiyatları...

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 90 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 956,25 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 934 dolar seviyesinde işlem görüyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tavrının küresel ekonomiye yönelik etkileri varlığını korurken, dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin ertelenmesine rağmen sürecin "zamanında ve planlandığı şekilde ilerlediğini" söylemesinin ticaret savaşı endişelerini artırarak, güvenli liman talebini desteklemeye devam ettiğini belirtti.



