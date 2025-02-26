Taksilerde yeni dönem başlıyor

Türkiye'deki taksiler için önemli bir düzenleme devreye giriyor. 1 Mart 2025 itibarıyla araç içi kamera sistemi bulunmayan taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek. İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği düzenleme, taksilerde güvenliği artırmayı amaçlıyor. Son yıllarda hırsızlık, cinayet, yaralama gibi çok sayıda vakanın yaşanması üzerine yetkililer taksilere düzenleme yapmak için harekete geçti. Buna göre, 1 Mart 2025'ten itibaren Türkiye'deki taksiler için önemli bir düzenleme hayata geçiyor. TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamaya göre, araç içi kamera sistemi olmayan taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek. Bu düzenleme, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yolcu ve sürücü güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu karar ile birlikte, taksilerdeki güvenlik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Araç içi kameralar, olası tartışmaların önüne geçilmesine ve olası suçların önlenmesine yardımcı olacak. 1 Mart'tan itibaren uygulama zorunlu hale gelecek.