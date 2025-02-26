Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60’a ulaştı

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 23 Şubat itibarıyla toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 60'ına ulaştı. Güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 17,5'e, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki payı ise yaklaşık yüzde 30'a ulaştı. Rüzgar enerjisinde bu dönemde kurulu güç 13 bin 46 megavata, santral sayısı ise 378'e ulaştı. Rüzgar enerjisi toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 11'ini oluşturdu. Bu kaynağın yenilenebilir enerji içindeki payı ise yüzde 18,7 olarak kayıtlara geçti. Hidroelektrik kurulu gücünü akarsu ve barajlı santrallerin oluşturduğu bu kapasite 23 Şubat itibarıyla 32 bin 203 megavata ulaştı. Hidroelektrik enerjisi, toplam kurulu gücün yüzde 27'sini, toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün ise toplam yüzde 46'sını oluşturdu.