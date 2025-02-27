E-ticarete 50 milyarlık Ramazan dopingi

Ramazan ayına günler kala e-ticaret sektöründe hareketlilik artarken, özellikle Ramazan kolilerine olan talep dikkat çekiyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Ramazan ayına özel gıda ve süpermarket alışverişlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını belirterek, sektörün 50 milyar TL'lik ek alışveriş beklentisi içinde olduğunu ifade etti. GIDAYA TALEP ARTTI

Çevikoğlu, "E-ticaret alışkanlığı her geçen yıl daha da güçlenirken, bu yıl Ramazan alışverişlerinde e-ticaretin payının belirgin şekilde arttığını gözlemliyoruz. Vatandaşlar, sunduğu kolaylık, güvenilirlik, fiyat avantajı ve geniş ürün çeşitliliği nedeniyle online alışverişi tercih ediyor. Ramazan ayında gıda ve süpermarket alışverişlerinin büyük ölçüde e-ticarete kaydığını net bir şekilde görüyoruz" dedi. Çevikoğlu, "Ramazan alışverişi özellikle gıda, süpermarket ürünleri ve küçük mutfak aletlerinde yoğunlaşıyor" şeklinde konuştu.

ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, tüketicilerin yüzde 60'tan fazlasının Ramazan ayında daha fazla alışveriş yaptığını söyledi.

UYGUN FİYATLI PAKETLER

Ramazan ayının geleneksel yardımlaşma ruhunu yansıtan Ramazan kolilerine olan ilginin şimdiden arttığını belirten Çevikoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere çeşitli kurumlar, uygun fiyatlı Ramazan kolileri hazırlayarak satışa sunuyor. Biz de PttAVM olarak bu kolileri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz."