TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Ramazan öncesi ete zam haberlerine üzüldüklerini belirterek, "Üretici malını satamıyor' diyorlar, öyle değil. Stoklarda satışa hazır milyonlarca hayvan var" dedi.

Ramazanın Müslümanlar için çok önemli ve mübarek bir ay olduğunu hatırlatan Çelik, insanların birbirine daha çok yardım ettiği bu zamanda et fiyatlarında artış yapılacağı söylentilerinin ciddiye alınmaması gerektiğini anlattı. Çelik "Hiçbir durumda et fiyatlarında artış yokken 'Ramazan ayında yüzde 20 zam geliyor' haberleri var. Ne demek yüzde 20? Bu vicdansızların, bu baronların önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.