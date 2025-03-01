Aliağa’da gemi trafiği artıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi, şubat ayı olağan meclis toplantısında, Aliağa limanlarının yükselen işlem hacmi, sektörel gelişmeler ve eğitime yönelik destekler ele alındı. Başkan Adem Şimşek, denizcilik sektöründeki son durumu değerlendirirken, Aliağa limanlarının Türkiye genelindeki konumuna dikkat çekti. Aliağa Limanlarına, ocak ayında uğrak yapan gemi sayısının 522 adet olduğunu kaydeden Şimşek, "2024 yılının aynı döneminde ise bu sayı 510 adet olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız bir önceki yıla göre yüzde 2,35 artmıştır. Kocaeli'nin arkasından ikinci sıramızı koruyoruz. Bu veriler önümüzdeki aylarda da Aliağa limanlarındaki trafiğinin artarak devam edeceğini çok net bir şekilde gösteriyor" dedi.