Ramazan’da e-ticaret siparişleri arttı

Ramazan ayı e-ticaret satışlarını artırırken, bu dönemde hurma, güllaç, bakliyat, kuru yemiş gibi ürünlerin satışları öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, ramazan ayında yurt dışında yaşayan Müslümanların Türkiye'den verdikleri siparişlerde artış yaşandığını belirterek, kayısı, baklava, gül suyu, fındık, zeytinyağı, bal, sucuk, pastırma, kuru incir gibi ürünlerin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Çin'den talep gördüğünü ifade ediyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, vatandaşların çevrim içi alışveriş tercihinin her geçen gün arttığını belirterek, "Ramazan ayında özellikle gıda ve süpermarket alışverişlerinin önemli ölçüde e-ticarete kaydığını net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'de halihazırda aylık yaklaşık 200 milyar liralık e-ticaret hacmi bulunuyor" diye konuştu.Çevikoğlu, sektör genelinde ramazan ayına özel 50 milyar liralık ek alışveriş beklentisi oluştuğunu kaydederek, bu ayda e-ticaret hacminin 250 milyar liraya ulaşacağının tahmin edildiğini dile getirdi.