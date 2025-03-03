Aileler sinema filmlerini yüzde 40 indirimli izleyecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, toplumsal yapının temeli olan ailenin önemine vurgu yaparak, Aile Yılı'nda çeşitli desteklerle ailelerin yanında olduklarını ifade etti.

Ailenin, geleceği inşa eden en değerli kurum olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını kaydetti.