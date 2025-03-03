‘Aranan Personel Yetişiyor’ projesiyle istihdam artırılacak

İZMİR'DE Aliağa Ticaret Odası tarafından İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 'Aranan Personel Yetişiyor' isimli mesleki eğitim projesi hayata geçirildi. Proje, İZKA tarafından açıklanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hibe almaya hak kazandı. Aliağa Ticaret Odası ile İZKA arasında imzalanan proje, Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Eğitimler, 18 ay boyunca devam edecek ve her meslek dalında 80 saatlik (2 hafta) eğitim verilecek. Projeden ise 120 kişi faydalanacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Mesleki Yeterlilik Sınavları'na girerek başarılı olmaları durumunda ALTO üyesi işletmelerle buluşturulacak ve istihdamları sağlanacak.