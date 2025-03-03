İZBAŞ’a yatırımcının ilgisi artıyor

İZMİR'İN üretim ve ihracatta önde gelen sanayi bölgeleri arasında yer alan İzmir Serbest Bölgesi, doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine ulaşması ile büyüme odaklı yatırımlarını sürdürüyor. Serbest Bölgeye komşu olan 153 bin metrekare araziyi satın alarak yeni yatırımlara ayıracağı alanı yüzde 10 oranında büyütecek olan İZBAŞ, Ticaret Bakanlığı tarafından arazinin resmi olarak serbest bölge statüsü kazanmasının ardından hızla altyapı yatırımlarına başlayacak. Bölgenin büyüme planları hakkında bilgi veren İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, ihracata odaklanan ve katma değeri yüksek üretim yapan şirketlerin yatırım odağında yer aldıklarını belirtti.