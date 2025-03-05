  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Çin 2025 yılı için yüzde 5 civarında büyüme hedefliyor

Çin 2025 yılı için yüzde 5 civarında büyüme hedefliyor

Çin hükümeti, 2025'te ülke ekonomisinin yüzde 5 civarında büyümesini hedeflerken enflasyon hedefini düşürdü ve bütçe açığı hedefini artırdı.

AA

Giriş Tarihi:

Çin 2025 yılı için yüzde 5 civarında büyüme hedefliyor

Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda, hükümetin çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu.

Çin'in gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 2024'te yüzde 5 artışla 134,9 trilyon yuana (yaklaşık 18,5 trilyon dolar) ulaştığını ifade eden Başbakan Li, 2025'te de yüzde 5 civarında büyüme hedeflediklerini belirtti.

Geçen yıl kentlerde 12,56 milyon yeni istihdam oluşturulduğuna işaret eden Li, 2025'te 12 milyonu aşkın yeni istihdam sağlayarak işsizliği yüzde 5,5 civarında tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

Li, deflasyon baskısının yoğun hissedildiği bir yılın ardından 2025 için enflasyon hedefini yüzde 2 olarak açıkladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA