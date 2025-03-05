Dünyanın ayçiçeği yağı talebini Türkler karşılıyor

TÜRKİYE'NİN hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında ocak ayında ikinci sırada yer alan ayçiçeği yağına olan küresel ihtiyacı, Türk ihracatçılar karşılıyor. Türkiye geçen yıl 11 milyar 916 milyon 814 bin dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatta yüzde 7,6'lık paya sahip olan ayçiçeği yağı, 907 milyon 938 bin dolarlık satışla hububat alanında en çok ihraç edilen dördüncü ürün oldu. 2023'te 717 bin 227 ton olan ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yıl yüzde 1,9 artarak 730 bin 594 tona yükseldi. Yeni yıla hızlı başlayan sektör temsilcileri, geçen yıl ocak ayında 48 bin tonluk ihracattan 57 milyon 30 bin dolar gelir elde ederken, bu yıl aynı dönemde ihracatını 60 bin 110 tona çıkararak 88 milyon 265 bin dolar kazanç sağladı.