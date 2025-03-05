Ege’nin ihracatına gençler yön verecek

EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege İhracatçılar Birliği (EİB) iş birliğiyle düzenlenen İhracata Yönelik Devlet Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının en önemli çıktısı, EGİAD ve EİB arasında imzalanan Ticaret Köprüsü Protokolü oldu. Protokol sayesinde, EGİAD üyeleri yabancı heyetlerle bir araya getirilerek uluslararası ticarette etkin roller almaları sağlanacak ve yeni pazarlar oluşturulacak. Ayrıca bu iş birliği, genç girişimcilerin ihracat yaparken karşılaşabilecekleri engelleri aşmalarına destek olacak.