5 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Işıkhan yaptığı açıklamada, "İlaçların arasında "mültipi miyelom", "Lenfoma", "kronik miyeloid lösemi", "Akut lenfoblastik lösemi" hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer almaktadır" ifadelerini kullandı. 2024 yılı sonu itibariyle 792 adet yurt içi ruhsatlı, 94 adet yurt dışından temin edilen olmak üzere toplam 886 adet kanser ilacı SGK geri ödeme listelerinde yer alıyor. Kanser tedavisinde hedefe yönelik sonuç almayı sağlayan akıllı ilaçlar ile immunoterapi olarak kullanılan ilaçlar ve biyoteknolojik ilaçlardan 8 adet yenilikçi olmak üzere 20 adet meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, dirençli akut myeloid lösemi (AML), kronik lenfositik lösemi (KLL) kanser ilacı hastaların erişimine sunuldu.