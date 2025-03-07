Biletsiz yolcu taşıyana 85 bin lira ceza geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500 liraya, üst sınırı da 85 bin liraya çıkarılacak" ifadesini kullandı. Kara yolu taşımacılığında düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla idari para cezalarının artırılacağını aktaran Uraloğlu, yolcuların güvenliğini sağlamak ve haksız rekabeti önlemek için bu değişikliğin önemli bir adım olacağını belirtti. Uraloğlu, düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, "Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500 liraya, üst sınırı da 85 bin liraya çıkarılacak. Terminal ve durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Genel olarak uygulanan idari para cezalarının 10 katına kadar uygulanabilmesi sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

HEDEF GÜVENLİ YOLLAR

Uraloğlu, cezaların caydırıcı hale getirilmesiyle güvenli ve düzenli bir taşımacılık ortamı sağlanacağına işaret ederek, "Kanuna aykırılıkta ısrar eden taşımacılar için daha ağır yaptırımların uygulanabilecek" ifadesini kullandı.