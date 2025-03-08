Yurt dışı rezervasyonlarında artış! Turizmde yeni rekor beklentisi

TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKADAKİ BAŞARISININ ETKİSİ

Turistlerin huzuru sevdiğine işaret eden İşler, "Rekor kırılmasındaki en önemli şeylerden biri de şu anda ülkemizin etrafındaki barış havası, Türkiye'nin dış politikayı çok iyi bir şekilde yöneltmesi, hepsinden daha önemlisi ise güvenli, barış ve huzur dolu bir ülke olmasıdır." dedi.

İşler, "Türk turizmi sadece kum, deniz ve güneş değil, aynı zamanda sağlık turizminde, yayla turizminde, kültürde ve gastronomide destanlar yazıyor. 2030 yılındaki hedefimiz, 100 milyar dolar ekonomik girdi ve 100 milyon turist. Ülkemiz bu hedefi 2028'de yakalayacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.