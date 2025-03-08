Yurt dışı rezervasyonlarında artış! Turizmde yeni rekor beklentisi

Yaz aylarında tatilcilerin istedikleri tesiste daha uygun fiyata tatil yapmasını sağlayan erken rezervasyon dönemi sürüyor.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk turizmcilerin bir süre önce Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'na (ITB Berlin) katılarak yeni sezonu takip ettiğini belirtti.
Turizm sektörünün kalbinin bu fuarda attığını dile getiren İşler, şöyle konuştu:
"ITB Berlin Fuarı bize hemen hemen o yılın nasıl geçeceğiyle ilgili ciddi ipuçları veriyor. Türk turizmi her sene büyümeye devam ederken, 2025 yılında da Almanya'dan yurt dışına çıkan Alman vatandaşlarında ciddi artış gözüküyor. Almanya pazarında 2025 yaz tatili için en çok rezervasyon yapılan ilk 10 ülke arasında Türkiye şu anda birinci sırada. Geçen sene marta göre ise bu yıl Almanya'dan Türkiye'ye çıkışlarda yüzde 6 artış var."