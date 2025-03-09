E-ticaret esnaf odası kuruluyor

Küresel e-ticaret hacminin 6 trilyon doları aştığı tahmin edilirken, e-ticaretin giderek yaygınlaştığı Türkiye'de de sektör paydaşları bu konudaki çalışmalarına hız verdi. E-Ticaret İşveren Sendikası (ETİS) Başkanı Erdem Yanık, Türkiye'nin ilk E-Ticaret Esnaf Odası'nın kurulabilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Yanık, "İnternet alışverişlerinin güçlü etkisiyle e-ticaret giderek büyüyor. 2023'te küresel perakende e-ticaret satışlarının tutarı, 5,8 trilyon dolar olurken, bu hacmin 2024'te 6,3 trilyon doları ve 2027'ye kadar da 8 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye'de ise e-ticaret hacmi, 2023'te 1,85 trilyon lirayı bulmuştu. Türkiye'deki hacmin 2024'te 3,4 trilyon lirayı aşması bekleniyor" dedi.

'REHBERLİK EDECEĞİZ'

Yanık, "Türkiye'deki e-ticaret hacmi giderek artarken, bu sektörde faaliyet gösteren esnafların ortak sorunlarını çözecek, sektördeki yenilikleri ve fırsatları esnafın hizmetine sunacak bir yapı oluşturacağız. Türkiye'nin ilk E-Ticaret Esnaf Odası'nı kurmaktaki amacımız; e-ticaret alanında faaliyet gösteren esnafları bir araya getirmek ve atacağımız adımlarla Türkiye'nin bu alandaki ticaret hacmini daha da artırmak" ifadelerini kullandı. E-ticaret alanında faaliyet gösteren ve göstermek isteyen esnaflara rehberlik etmeye çalışacaklarını da belirten Yanık, "Esnaflarımızın e-ticaret süreçlerini sağlıklı yürütebilmeleri amacıyla eğitimler vereceğiz. Ayrıca, esnaflarımızın pratikte ve mevzuatta karşılaştığı sorunları gündeme getirerek çözmek için çaba göstereceğiz. Bunların yanı sıra esnaflar arasında işbirliğini geliştirecek etkinlikler düzenleyeceğiz" diye konuştu.