800 bin araçtan geçiş ücreti tahsil edilemedi

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hizmete sunulan otoyollardan son 5 yılda geçiş yapan 800 bin araçtan tahsilat yapılamadı, bu geçişlerin cezasıyla birlikte toplam bedeli 1,4 milyar liraya yaklaştı. Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), milletvekillerinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik sorulara yazılı cevap verildi. Buna göre, KÖİ modeliyle tamamlanarak işletilen otoyollardan ödemesiz geçiş yapan araçların plakasının yerli veya yabancı olmasına bakılmaksızın geçiş ücretlerinin takibi ve tahsilatının, görevli şirketlerin sorumluluğunda olduğu belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğünce, Komisyonda milletvekillerinin "ücret tahsilatından genel bütçeye aktarılacak payın yüzde 60'tan daha fazla olması gerektiği" yönündeki değerlendirmesine ise şu yanıt verildi: "Yapılan analizler sonucu idare hizmet payı olarak yüzde 60, görevli şirket payı olarak yüzde 40 oranlarının optimum seviyeler olduğu tespit edilmiştir."