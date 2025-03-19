Sağlık çalışanlarına alışveriş desteği

ÜLKEA Ev Konsept Alışveriş Merkezi, Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlattı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde, İzmir'deki kamu ve özel hastanelerde görev yapan tüm sağlık personeline 2 bin TL değerinde alışveriş çeki hediye edilecek. ÜLKEA Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü ile İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Burak Öztop'un imzaladığı protokol kapsamında yürürlüğe giren kampanya, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür etmek amacıyla hayata geçirildi. ÜLKEA Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü "Sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biri olarak insan hayatına verdikleri değer ve gösterdikleri üstün gayretle büyük takdiri hak ediyor. Biz de ÜLKEA olarak, onların emeklerine küçük de olsa bir katkıda bulunmak istedik" dedi. Kampanya 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.