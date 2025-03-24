Kuşadası turizm sezonuna hazır

AYDIN Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Özden, Kuşadası'nda turizm sezonunun Nisan ayında hareketleneceğini ve otellerin çoğunlukla bayramdan önce açılacağını belirtti. Özden, turizmcilerin sezona hazır olduğunu vurgularken, rezervasyonların da iyi seviyede olduğunu ifade etti. Özden, Türkiye genelinde turizm sektörüne yönelik olumlu beklentilerin sürdüğünü belirterek, "İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımızın açıkladığı 66 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir hedefinin karşılanacağını öngörüyoruz" dedi.

YOĞUN TALEP ARTIŞI VAR

ÖZELLİKLE kruvaziyer turizminde artış yaşandığını belirten Özden, "Liman yönetiminden aldığımız bilgilere göre rezervasyonlar iyi gidiyor. Geçtiğimiz yıllarda rekor kırmıştık, bu yıl da yoğun bir talep var" şeklinde konuştu. İngiltere, Almanya, Orta Avrupa ve İran başta olmak üzere birçok bölgeden rezervasyon almaya devam ettiklerini kaydeden Özden, "Avrupa pazarında hareketlilik sürüyor. Sezonun başlamasıyla birlikte turist sayısında ciddi bir artış bekliyoruz" dedi.