Altın fiyatlarında rekor artış! 31 Mart Pazartesi altın fiyatları

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Yatırımcılar için altın, hala güvenli bir liman olmaya devam ederken, yeni alımlar yapmayı düşünenler için dikkatli olma tavsiyesi yapılıyor. Altın fiyatlarındaki bu hızlı artış, kısa vadeli yatırımların yanı sıra, uzun vadeli altın tutanlar için de olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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