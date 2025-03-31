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Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında rekor artış! 31 Mart Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatlarında rekor artış! 31 Mart Pazartesi altın fiyatları

Son dakika haberleri... Altın piyasalarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 31 Mart 2025 itibarıyla, altın fiyatları tarihi zirvelere ulaşmış durumda. Yatırımcılar ve ekonomistler, altının değerindeki bu hızlı artışı merakla takip ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın fiyatlarında rekor artış! 31 Mart Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? soruları özellikle yatırımcılar ve evlenecekler tarafından araştırılıyor. İşte 31 Mart 2025 güncel, canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında rekor artış! 31 Mart Pazartesi altın fiyatları

GRAM ALTIN 3.800 TL'Yİ GEÇTİ
Altının gram fiyatı, 31 Mart sabah saatlerinde 3.800 TL'yi aşarak yeni bir rekor kırdı. Altına olan talep artarken, yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor.

Altın fiyatlarında rekor artış! 31 Mart Pazartesi altın fiyatları

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Yatırımcılar için altın, hala güvenli bir liman olmaya devam ederken, yeni alımlar yapmayı düşünenler için dikkatli olma tavsiyesi yapılıyor. Altın fiyatlarındaki bu hızlı artış, kısa vadeli yatırımların yanı sıra, uzun vadeli altın tutanlar için de olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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