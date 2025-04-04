2025 yılı emlak yatırımının tam zamanı

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, konut sektöründeki son durumu ve öngörülerini Yeni Asır'a anlattı. Konut satışlarında artış beklemediklerini dile getiren başkan Güleroğlu "2017 ve 2018'de gayrimenkul talep görmedi. Sıcak para gayrimenkule dönmedi. Sadece konut kredisi faiz oranlarının aşağı çekilmesi değil mevduat faizlerinin de aşağı çekilmesi bunda rol oynadı. Mevduat faizleriyle 10 lira ile 3 lira kazanırken avantajlıydı. 2019'da ilk 6 aydan sonra 10 lira yatırılıp 1 lira kazanılınca, kazanç gayrimenkule döndü. Sıfır konutlar için verilen faiz oranları kamu bankalarında 0,69,

0.79, 0.80' lerdeydi. Bu konut kredi faiz oranları, ikinci eller için de uygulanıp sınır kaldırılırsa gayrimenkul piyasasında 2005'te olduğu gibi ciddi patlamayı görürüz. Konut faizleri aşağı çekilmeden piyasa canlanmaz. Yatırım yapacaklara tavsiyem, bu yıl içinde mutlaka gayrimenkule yatırım yapın" açıklamasını yaptı.