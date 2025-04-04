TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Emekli, işçi ve memur maaş zamlarında etkili olacak enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli, işçi ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde etkili olacak mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 38,10, aylık yüzde 2,46 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) (2003=100) 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,88 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,23 artış gösterdi. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELİRLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon verileriyle birlikte, nisan ayı kira artış oranı da belirlenmiş oldu. Nisan ayı kira artış oranı, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin yüzde 51,26 açıklanmasının ardından yüzde 51,26 olarak uygulanacağı belirtildi. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve nisan ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı.