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Haberler Ekonomi '20 bin TL altı nakit çekimler sadece ATM'den yapılacak' iddiasına TBB'den açıklama!

'20 bin TL altı nakit çekimler sadece ATM'den yapılacak' iddiasına TBB'den açıklama!

Türkiye Bankalar Birliği, bankacılık işlemlerinde 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemleri yalnızca ATM'ler aracılığıyla yapılabileceğine yönelik haberlere ilişkin olarak, ''Kurumun konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır'' dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

’20 bin TL altı nakit çekimler sadece ATM’den yapılacak’ iddiasına TBB’den açıklama!

Bankalardan yapılan 20 bin lira altı işlemlerin sadece bankamatikler aracılığı ile gerçekleştirileceğine dair iddialar gündeme geldi. Türkiye Bankalar Birliği iddiaları yalanladı.

’20 bin TL altı nakit çekimler sadece ATM’den yapılacak’ iddiasına TBB’den açıklama!

TBB'den yapılan açıklamada böyle bir karar olmadığı ve gerçeğin yansıtılmadığı belirtildi.

’20 bin TL altı nakit çekimler sadece ATM’den yapılacak’ iddiasına TBB’den açıklama!

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

KONUYLA İLGİLİ KARAR YOK

"Bankacılık işlemleri hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır."

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