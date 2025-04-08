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Doğal taş sektör temsilcileri buluşması

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Doğal taş sektör temsilcileri buluşması
MARBLE İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı bu yıl 30. kez 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında sektörü Fuar İzmir'de bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yurt içi ve yurt dışından yoğun talebin olduğu fuarda hazırlıklar devam ediyor. 150 bin metrekareyi aşan açık ve kapalı alanda binin üzerinde katılımcının yer alacağı Marble İzmir, dört gün boyunca Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayacak. Blok mermer alanında renk renk, çeşit çeşit yüzlerce blok doğal taş ziyaretçilere görsel şölen yaşatacak.
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