Müteahhitler yurt dışında 560 milyon dolarlık iş üstlendi

TÜRK müteahhitlik sektörünün bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışında üstlendiği projelerin tutarı 560 milyon dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türk müteahhitlik sektörü, yıllık uluslararası müteahhitlik gelirlerinden en çok pay alan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Sektör, 2020'de yurt dışında yaklaşık 17,2 milyar dolarlık 386 proje yürüttü. Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin bedeli 2021'de 31 milyar 743 milyon dolara çıktı. Söz konusu yılda 457 proje üstlenilirken, elde edilen tutar, bugüne kadarki en yüksek proje bedeli olarak tespit edildi. Proje tutarı, 2022'de 20,1 milyar dolara gerilerken, proje sayısı 2021'e göre artış kaydetti. Söz konusu yılda proje sayısı 512 olarak kayıtlara geçti.