TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı: Düşüş süreci devam ediyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan dün ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, sunumunda enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlendiğini ancak enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirterek, "Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir" dedi.

'PAZAR PAYI ARTMAKTADIR'

Karahan, maliyet artışlarının yavaşladığını da belirtirken, sunumunda değindiği cari işlemlerde, "Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir" diye konuştu. Karahan'ın sunumunda, son dönemde finansal piyasalarda gözlemlenen oynaklığa değinirken, "Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlikler son dönemde yükselmiştir" denildi.