Canpolat: Bu yıl 3.6 milyar lira yatırım gerçekleşti

AYDIN Valisi Yakup Canbolat, bu yıl kamu yatırımlarına 3 milyar 658 milyon 825 bin lira harcandığını söyledi. Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı 2. Dönem Toplantısı Vali Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Canbolat, ildeki kamu yatırımlarıyla ilgili koordinasyon kurulu üyelerini bilgilendirdi. Vali Canbolat, "Aydın genelinde 2025 yılında uygulanan 329 projeden 23 adedi tamamlandı. Geriye kalan 306 adet projeden 187 adedi devam ediyor. Projelerin 16 adedi ihale aşamasında, 103 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadı" dedi.