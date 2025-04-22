Trump’ın politikaları doları köşeye sıkıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının etkisiyle değer kaybeden dolar endeksi, 97,9 ile Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Euro/ dolar paritesi 1,1573 ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Başkan Trump'ın gümrük tarifesi politikaları ve Fed Başkanı'nı görevden alabileceğine dair söylemleri, ülke ekonomisine duyulan güveni sarsıyor. Bu durum ülkede resesyon ve enflasyon endişelerini de beraberinde getirirken ülkenin para birimi olan dolar, diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor.