Yerli turistler seyahate 419,3 milyar lira harcadı

YERLİ turistlerin geçen yıl yaptığı seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin lira olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. Buna göre, ekim, kasım, aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 528 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azalarak 11 milyon 467 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 76 milyon 576 bin geceleme yaptı.