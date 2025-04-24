Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Nisan Perşembe canlı altın fiyatları...

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Washington'da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda "Değişen Küresel Likidite Koşulları Karşısında Merkez Bankacılarının İkilemleri" başlıklı oturumda konuştu.



Karahan, Türkiye'de uygulanan ekonomi programına olan güven ve elde edilen sonuçlarla yıllık enflasyonun son 10 aydır art arda düştüğünü ve enflasyonun ana eğilim göstergelerinin de fiyat baskılarında belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiğini bildirdi. Karahan, "Parasal duruşumuzdaki sıkılık, küresel ekonomideki dalgalı zamanlarda da temel risk yönetimi aracı olmayı sürdürecek." dedi.



Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.