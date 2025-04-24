İzmir ve Manisa'da çiftçiyi kurtaran çözüm: Donsavar ve dolusavar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir ve Manisa'daki bazı çiftçiler, tarım alanlarına kurdukları sistemlerle ürünlerini zirai dona karşı muhafaza etti. İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çiftçi Necdet Erdoğan, geçmiş yıllarda dolu ve don olayları nedeniyle üründe kayıplar yaşadı.

'OTOMATİK ÇALIŞIYOR' Bu olaylardan tekrar etkilenmek istemeyen Erdoğan, arazisine "dolusavar" ve zirai don önleme makinesi "donsavar" ile soğuğun etkisini azaltan sulama sistemleri kurdu. Erdoğan'ın bahçesi, bu yöntemler sayesinde ay başında yaşanan zirai dondan etkilenmedi.

Erdoğan, bu yıl erikleri korumak için birçok önlem aldığını anlattı.

Hava sıcaklığı çok düştüğünde yeraltından aldığı 15-16 derecelik suları borularla bahçede dolaştırdığını belirten Erdoğan, böylece soğuğu 1-2 derece kırdığını kaydetti. "Donsavar" adlı rüzgar pervanesinin de işe yaradığını ifade eden Erdoğan, "Hava akımı olduğu zaman bahçeye kırağı düşmüyor. Bu donsavar sistemi otomatik olarak 3 derecede çalışmaya başlıyor ve 4 derecede stop ediyor. Bu çalışmalarla don karşısında pek etkilenmedik" dedi.