Ege rüzgarı dış pazarda esti!

Ege Bölgesi'nin ticarette dünyaya açılan kapısı konumundaki Ege İhracatçılar Birliği, başarılarıyla ülke ekonomisine katkılarını her geçen gün büyütüyor. Sanayi sektörleri EİB'nin nisan ayı ihracatına yüzde 11'lik artışla 787 milyon dolarlık katkı sağlarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 5'lik artışla 569 milyon dolara yükseldi. Egeli madencilerin ihracatı yüzde 14'lük artışla 112,6 milyon dolara ilerledi. EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8'i nisan ayında ihracatlarını artırırken, 4 ihracatçı birliği 2024 yılı nisan ihracat seviyelerinin gerisinde kaldı.

183 ÜLKEYE SATIŞ YAPIYOR

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 22'lik artışla 208 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini korudu. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 35'lik artışla ihracatını 40,6 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. Ege İhracatçı Birlikleri nisan ayında 183 ülkeye ihracat yaparken, zirvede 134 milyon dolarlık tutarla Almanya yerini korudu.

EİB'den Almanya'ya yapılan ihracat nisan ayında yüzde 9 arttı. Almanya'nın takipçisi yüzde 12'lik ihracat artışıyla Amerika Birleşik Devletleri oldu. İtalya 86,6 milyon dolarlık taleple üçüncü sırada yer alırken, İngiltere'ye ihracat yüzde 11'lik artışla 80 milyon dolara çıktı. Beşinci basamaktaki İspanya'ya ihracat yüzde 9'luk artışla 77 milyon dolara ulaştı.

EİB'nin ilk 10 pazarındaki diğer ülkeler Fransa, Hollanda, Çin Halk Cumhuriyeti, Romanya ve Rusya Federasyonu şeklinde sıralandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Nisan ayında Ege Bölgesi 2 milyar 208 milyon dolar ihracat yaparken, İzmir 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu.