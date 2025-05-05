Muğla’dan 95 milyon dolarlık dış satım

İHRACATÇILAR Birliği son aylardaki ihracattaki gerilemesini nisan ayında durdurdu. Nisan ayında ihracatı yüzde 7'lik artışla 80 milyon dolardan 86,7 milyon dolara çıkan EYMSİB, EİB bünyesindeki sıralamada altıncı sıraya tutundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Nisan ayında Ege Bölgesi 2 milyar 208 milyon dolar ihracat yaparken, İzmir 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Muğla 95,2 milyon dolarlık ihracata imza atarken en fazla ihracat gerçekleştiren dördüncü il oldu