Dünya asansör endüstrisi fuarda buluşuyor

İZMİRLİ bir firmanın da yeniliklerini vitrine çıkaracağı Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı'nın 2025 buluşmasına, şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeden ziyaretçi kaydı yapıldı. Sektörünün dünya genelindeki en önemli ihtisas fuarlarından birisi olan Uluslararası Asansör İstanbul, 15-18 Mayıs 2025 tarihlerinde 19. kez kapılarını açacak.

Asansör endüstrisinin Türkiye'deki liderlerini, küresel markalarını ve yenilikçi firmalarını, binlerce ziyaretçi ile buluşturacak olan fuara İzmirli bir firma da katılıyor. İki yılda bir düzenlenen organizasyon, 2032'ye kadar 230 milyar doların üzerinde bir büyüklüğü bulması beklenen global ticaret ağını daha da güçlendirirken, 300 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren Türkiye asansör ve yürüyen merdiven sektörüne de yeni fırsatlar sunacak.