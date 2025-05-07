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Hidroelektrikte ilk 10 ülke arasındayız

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Hidroelektrikte ilk 10 ülke arasındayız
TÜRKİYE, nisanda yayımlanan Global Energy Monitor raporuna göre, işletmede bulunan hidroelektrik kapasitesiyle dünyada en yüksek kapasiteye sahip 20 ülke arasında ilk 10'a girdi. Elde edilen bilgilere göre, dünya genelinde 145 ülke ve bölgede farklı ölçeklerde toplam 5 bin 617 hidroelektrik santrali verileri takip ediliyor. Küresel ölçekte faaliyette olan bu santrallerin toplam kurulu gücü 1,216 gigavat seviyesinde bulunuyor. Listenin başında Çin, Brezilya, ABD ve Kanada yer alırken Türkiye de 9. sırada listeye girdi. Türkiye bu kapasiteyle Avrupa'daki en büyük hidroelektrik üreticilerinden biri olmayı sürdürüyor.
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