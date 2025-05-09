İzmir’de yapay zeka zirvesi düzenlenecek

İŞ dünyasının dijital dönüşüm yolculuğuna yön vermek amacıyla güçlü bir işbirliği kuran Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), İzQ İnovasyon Merkezi'nde 15 Mayıs'ta "Dönüştüren Güç" temasıyla "Yapay Zekâ Zirvesi" gerçekleştirecek. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, yapay zekânın iş dünyasında yeni bir kurucu güç haline geldiğini vurgulayarak, karar alma süreçlerini hızlandırdığını ve kaynak verimliliği sağladığını belirtti. Özhelvacı, "Bugünün hızlı adapte olanları yarının standartlarını belirleyecek. Bu dönüşüme İzmirli işletmelerin uyum sağlaması önemli. Zirveyi de bu vizyonla düzenledik" dedi.