Tohum ve fide üretimi artıyor

TÜRKİYE Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), geçen yıl sonu itibarıyla tohumluk üretiminin 2023'e 3 bin 18 ton artarak 1 milyon 303 bin 38 tona çıktığını ve meyve fidanı üretiminin ise yaklaşık 10,7 milyon düşüşle 101 milyon 574 bine gerilediğini bildirdi. Tescil ettirilen ve üretim izni alınan çeşit sayısı, tarla bitkilerinde 3 bin 839, sebzelerde 4 bin 121, meyve ve asmada bin 677 çeşit olmak üzere 9 bin 637'ye çıktı. Tarla bitkilerinde 669, sebzelerde 761, meyve ve asmada 16 olmak üzere bin 446 üretim izinli çeşit bulunan Türkiye'de tohumluk üretim miktarları da arttı.