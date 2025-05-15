Jeotermal serada üretilen 500 ton domates ihraç edildi

MANİSA'NIN Kula ilçesinde 500 ton domates ihraç edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi işbirliğiyle 95 milyon liralık devlet yatırımıyla hayata geçirilen alanda üretim, ikinci sezonunda devam ediyor. Türkiye'de belediye sera işletmeleri arasında örnek projelerden olan tesiste, 50 bin metrekare alanda üretim yapılıyor.

Bölgedeki çiftçilere seracılık ve termal kaynakların kullanımı konusunda örnek olan ve ilçe ekonomisine katkı sunan serada 45'i kadın 58 kişi istihdam ediliyor. Geçen yılki ilk üretim sezonunda 1300 ton domatesin yetiştirildiği jeotermal serada bu yılın ilk 5 ayında 500 ton domates yetiştirilip, çoğunluğu AB ülkeleri olmak üzere ihraç edildi.