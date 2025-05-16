10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye genelinde 10 bin engelli vatandaşımız için İşgücü Uyum Programı kapsamında özel bir kontenjan tahsis ediyoruz. Bu sayede; engelli vatandaşlarımız, kamu kurum kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışma hayatıyla buluşacaklar" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ev sahipliğinde düzenlenen 'Engelli Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma' programına katıldı. Işıkhan "Türkiye genelinde 10 bin engelli vatandaşımız için İşgücü Uyum Programı kapsamında özel bir kontenjan tahsis ediyoruz. Bu sayede; engelli vatandaşlarımız, kamu kurum kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışma hayatıyla buluşacaklar. Engelsiz İŞKUR Platformu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.