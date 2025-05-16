Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar yıllık yüzde 89,3 arttı

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin "İlk çeyrekte kaydedilen yüzde 89,3'lük artış yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin net bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 yılı mart ayı verilerine göre Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) hacminin 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89,3 artarak 3 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi.

Mart 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış UDY tutarının 13,1 milyar dolar olduğu ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine eriştiği ifade edilen açıklamada, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında Kazakistan'ın birinci, Hollanda'nın ikinci ve ABD'nin üçüncü sırada yer aldığı bildirildi. Açıklamaya göre, bu ülkeleri sırasıyla Almanya, İsviçre, Fransa, Azerbaycan, Avusturya, Birleşik Krallık ve Libya takip etti. Sektörel bazda incelendiğinde, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 48'lik payla toptan ve perakende ticaret sektörü en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör oldu.