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Haberler Ekonomi Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması!

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı" dedi.

HABER MERKEZİ

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Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması!

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor.

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