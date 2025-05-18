Hem üretici hem de tüketici kazanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde yer alan küçükbaş hayvancılığa ilişkin konuları değerlendiren Nihat Çelik, şura sürecinin geçen yıl eylülde başladığına ve çalışmaların ardından 86 kararın sonuç bildirgesinde yer aldığına dikkati çekti. Çelik, bu kararlarda küçükbaş hayvancılığa özel önem verilmesinin sektöre moral olduğunu söyledi. Çelik, "Küçükbaş hayvancılığın kırmızı et üretimindeki yüzde 29 civarında olan payının yüzde 35'e çıkarılmasına ilişkin Tarım Orman Şurası kararını sektör olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni destek ve programlarla sağlanacak üretim artışı, hem yetiştiricilere hem de sağlıklı beslenme ve uygun fiyat açısından tüketicilere olumlu yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Çelik

ÇOBAN AKADEMİLERİ AÇILACAK

Şura kararları arasında yerli hayvansal üretimin hem miktar hem kalite açısından güçlendirilmesi ve yerli hayvan ırklarının korunmasının yer aldığını anımsatan Çelik, bunun, yetiştiriciler lehine alınan en önemli kararlardan biri olduğunu söyledi. Çelik, yerli üretimin desteklenmesiyle ithalatın da gündemden kalkacağını aktardı. Çelik, küçükbaş hayvancılığı ilgilendiren en önemli şura kararlardan birinin de çobanlara ilişkin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayvancılık işletmelerinin çobanlık için sosyal güvence imkanlarının sağlanmasını, mesleki yeterliliklerin belirlenmesini ve ayrıca çoban akademileri ve uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulacak olmasını hayati derecede önemli görüyoruz. Çoban, sektörümüzün olmazsa olmazlarındandır. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilir olması için en temel faktör olan çobanlığın teşviki ve desteklenmesi sektörümüzü daha ileriye taşıyacaktır."

'MERALAR KORUNMALI'

Sonuç bildirgesinde yer alan en önemli kararlardan birisinin de meralara yönelik olduğuna dikkati çeken Çelik, küçükbaş hayvancılığın en önemli yem kaynağının meralar olduğunu ve bu alanların korunması gerektiğini söyledi. Çelik, Şura sonuç bildirgesinde üretici örgütleriyle ilgili yeni düzenlemelere de yer verildiğini belirterek, "Tarımın gelişmesinde üretici örgütlerinin rolü tartışmasız çok önemlidir. Üretici örgütlerinin de idari ve mali yönden güçlü olmaları gerekir ki tarımsal üretimden beklenen fayda sağlanabilsin." dedi.