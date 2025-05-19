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Haberler Ekonomi Akdaş: Diplomadan öte becerili insan kaynağına ihtiyaç var

Akdaş: Diplomadan öte becerili insan kaynağına ihtiyaç var

NADİR UYSAL

Giriş Tarihi: Gazete

Akdaş: Diplomadan öte becerili insan kaynağına ihtiyaç var
TİRE OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, "Gençler iş arıyor ama sanayici çalışacak nitelikli personel bulamıyor. Bu, artık işsizlik değil, mesleksizlik sorunudur" dedi. Akademisyenlerin de katıldığı "Sektör, Mesleki Eğitimden Ne Bekliyor?" başlıklı panelde konuşan Akdaş, "Egeli sanayici diplomalıdan öte becerili insan kaynağına ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı. EBSO'nun kısa süre önce 6 bin sanayici ile yaptığı anketi de değerlendiren Akdaş, "Plastik işleme teknolojileri, kaynak teknolojisi, mekatronik, hibrit ve elektrikli taşıtlar gibi sektörler sanayicinin en çok personel aradığı branşlar. Gençler iş arıyor ama sanayici çalışacak nitelikli personel bulamıyor. Bu, artık işsizlik değil, mesleksizlik sorunudur" diye konuştu.
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