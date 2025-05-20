Enerjide taşınabilir santral dönemi

TÜRKİYE'NİN enerjide dışı bağımlılığını ortadan kaldırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına her geçen gün daha fazla yatırım yapılıyor. Bu kapsamda Türk mühendisleri taşınabilir santraller geliştirdi. HİDROTERM adını taşıyan santraller inşaata gerek olmadan kurulabiliyor. Belediye isale ve tarım sulama hakları, içme suyu arıtma tesisleri, su tesisi giriş çıkışlarına kurularak elektrik üretimi yapabiliyor.

Türkiye Elektronik Sanayi A.Ş Genel Müdürü Fatih Öztürk, santrallerin ikincisini Zonguldak Belediyesine taktıklarını belirterek, "Aylık tasarrufu 434 bin TL, cihazın maliyeti 3,5 milyon TL yani sekiz, on, on iki ayda kendini amorti eden bir cihazdan bahsediyoruz. İçme suyu arıtma tesislerinde, tüm belediyelerimizle bunları paylaşıyoruz" dedi.

Öztürk, taşınabilir santraller için özellikle Afrika'dan çok talep olduğunu belirterek, yakın zamanda ihracata da başlayacaklarını bildirdi. Öztürk, hayvansal atıklardan gaz üreten bir başka cihaz daha yaptıklarına dikkat çekerek, " İki, üç küçük hayvanı olan vatandaşımız köyünde, çiftliğinde elektrik üretebilecek. BM'ye 25 tane sattık bundan" bilgisini paylaştı