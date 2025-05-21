Doğal gaz dağıtımına 15 milyar liralık yatırım

TÜRKİYE'DE geçen yıl doğal gaz dağıtım şirketleri 15 milyar liralık şebeke ve iyileştirme yatırımı gerçekleştirdi. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2024 Yılı Sektör Raporu'na göre, geçen yıl yapılan yatırımlarla 63 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanarak 81 ilde toplam sayı 909'a ulaştı. Türkiye genelinde doğal gaz ulaştırılan nüfus 72,5 milyona yükselirken, doğal gaza erişim imkanı bulunan nüfus yüzde 85 olarak hesaplandı. Doğal gaz abone sayısı 2024'te bir önceki yıla göre 1 milyonun üzerinde artarak 21,8 milyona çıktı. Türkiye, Avrupa'da en fazla doğal gaz abonesi olan 3. ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'de en yüksek abone sayısına sahip şehir 5,7 milyonla İstanbul olurken, bu kenti 2 milyon aboneyle Ankara, 1,1 milyon aboneyle Bursa, 970 bin aboneyle İzmir ve 720 bin aboneyle Kocaeli takip etti. Abone sayısında en büyük artış işe 76 bin ile İstanbul, 60 bin ile İzmir'de görüldü.