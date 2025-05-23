Emekli turistler esnafa can suyu oldu

AVUSTURYA'DA emeklilere seyahat düzenleyen bir seyahat acentesi, geleneksel ilkbahar buluşması için 2025 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesini seçti. Bundan tam 31 yıl önce 1994 yılında yine Marmaris'te buluşan Avusturyalı emekliler, uzun süre sonra tatillerini geçirmek için yeniden ilçeye gelmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Marmaris'e gelen Avusturyalı emekliler, bu kapsamda Datça'ya düzenlenen günübirlik turlarla ilçeyi ziyaret etti. Avusturya'nın farklı eyaletlerinden gelen ve yaşları 70 ile 80 arasında değişen 3 bin kişilik grup, Datça'da tarihi alanları gezdi, çarşıda alışveriş yaptı.