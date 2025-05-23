İZSU’nun 2024’teki zararı 4.3 milyar lira

SU faturaları nedeniyle kentte sık sık tartışmalara neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) kesin hesap rakamları belli oldu. Hazırlanan 2024 mali yılı kesin hesabına göre, geliri 14,8 milyar, gideri 19,1 milyar TL iken zararı ise 4,3 milyar TL olarak açıklandı. Öte yandan İZSU'nun 3,3 milyar TL'lik kısa ve uzun vadeli borcu bulunduğu ortaya çıktı. Tabloya göre ana gider kalemi 11,3 milyar TL ile mal ve hizmet alımları, 4,8 milyar TL ile sermaye giderleri ve 1,8 milyar TL ile personel giderleri oldu. Yine tabloya göre 3,3 milyar TL'lik kısa ve uzun vadeli borcu bulunuyor.