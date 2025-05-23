Yenilenebilir enerji sektörü WENERGY’de buluştu

İZMİR'DE yenilenebilir enerji sektörünü bir araya getiren Uluslararası Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı (WENERGY) kapılarını açtı. Fuar İzmir'de, bu yıl üçüncüsü organize edilen fuarın açılışı için tören gerçekleştirildi. Kamu, yatırımcı, sanayici ve tedarikçiyi bir araya getiren fuara rüzgar, güneş ve jeotermal başta olmak üzere yenilenebilir enerjindeki 300'ü aşkın sektör paydaşı katıldı. Yaklaşık 14 hedef ülkeden özel alıcı ve yatırımcı heyeti ile 54 ülkeden 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarda, enerjideki üretim ve dağıtım sistemleri, enerji tesislerinde bakım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, enerji lojistiği, enerji depolama, elektrikli araç ve şarj teknolojileri, akıllı şebeke ve akıllı altyapı alanlarında yeni teknoloji, ürün ve hizmetler sergileniyor.